Beim Bob-Weltcup in Igls hat es am Sonntag für Österreichs Zweier-Teams wie am Vortag nicht mit einem Top-Ten-Platz geklappt. Benjamin Maier/Danut Ion Moldovan wurden wie am Vortag Zwölfte (+1,24), Markus Treichl/Gregor Glaboniat kamen auf Rang 16 (+1,55). Francesco Friedrich/Thorsten Margis siegten 0,16 Sekunden vor ihren deutschen Landsleuten Johannes Lochner/Christian Rasp. Bei den Frauen wurden die Lokalmatadorinnen Katrin Beierl/Jennifer Onasanya Fünfte (+1,17).