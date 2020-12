Bei der Attacke auf eine Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina wurde eine unbekannte Anzahl an Schülern entführt, berichtete Kathpress am Samstag unter Berufung auf Medienberichte. Angreifer hätten mit automatischen Waffen um sich geschossen. Ein Wachmann liegt demnach mit Schussverletzungen im Krankenhaus.