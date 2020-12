Offenbar hatte der 18-Jährige ohne das Wissen seines Vaters Freunde eingeladen. Samstagnacht warf dieser die Besucher dann aus dem Haus. Am Sonntag kam es zu einem Streit und die Polizei rückte an. „Der Vater beschuldigte zudem den Sohn und seine Freunde in dieser Nacht auch Drogen konsumiert zu haben“, schildert ein Polizist. Der 18-Jährige lies die Beamten in sein Zimmer, wo diese Cannabisreste sowie eine Cannabismühle und einen Schlagring sicherstellten. Gegen den Sohn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und hinsichtlich des Suchtmittelkonsumes ergeht eine Anzeige an die Behörde.