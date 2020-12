Am späten Samstagabend hielten Polizisten in Neumarkt am Wallersee einen Autofahrer für eine Kontrolle an. Dabei bemerkten sie intensiven Cannabis-Geruch. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten in einem Ablagefach unter dem Lenkrad zwei Päckchen Cannabiskraut (zirka 10 bis 15 Gramm) sichergestellt werden. Der Lenker, ein 18-Jähriger aus Straßwalchen, wird wegen Verdacht des Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.