Am Morgen des 11. Dezember führten die Ermittler angeordnete Hausdurchsuchungen in den Wohnräumlichkeiten der beiden Verdächtigen, einem 46-Jährigen und einer 53-Jährigen (beide aus dem Bezirk Liezen), durch. Es konnte eine große Menge an bereits abgeerntetem Cannabiskraut, 70 in Vollblüte stehende Cannabispflanzen sowie synthetische Drogenstoffe (Amphetamin) sichergestellt werden.