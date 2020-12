Keine Gedanken an internationalen Platz

An einen internationalen Startplatz wagt der Ex-Seekirchen-Coach aber nicht zu denken. „Wir brauchen 36 bis 40 Punkte, um nicht abzusteigen. Über alles andere müssen wir nicht diskutieren“, sagt der 48-Jährige. Den die Vertragsverlängerung in unsicheren Zeiten freute. „Was gibt es Besseres, als in der Bundesliga arbeiten zu dürfen. Auch, wenn es nicht immer so weitergehen wird“, so „Hoffi“.