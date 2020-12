Britische Medien berichten unterdessen, dass Pippa ihren Ehemann überredet hat, ein neues Landhaus in der Nähe ihrer Eltern zu kaufen. Das Paar lebt derzeit in einem 18-Millionen-Euro-Haus mit sechs Schlafzimmern in London. Das riesige Landgut, das es im Auge haben soll, ist als Bucklebury Farm Park bekannt und dient im Augenblick als Safaripark und Streichelzoo.