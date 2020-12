Drei der vier Tore in Klagenfurt fielen vor der Pause. David Affengruber und Maurits Kjaergaard hatten die Gäste in der 18. und 20. Minute mit einem Doppelschlag in Front gebracht, Fabian Miesenböck schaffte per Elfmeter den Anschlusstreffer (35.). Bald nach dem Seitenwechsel glich Patrick Greil aus (48.). Die Meisterschaft wird nach zwei Monaten Pause am 12. Februar mit der 14. Runde fortgesetzt, die genauen Ansetzungen werden noch vorgenommen.