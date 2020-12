Unter einiger Kritik an Versäumnissen der Regierung in der Vorbereitung auf den Covid-19-Herbst erklärte sich Rendi-Wagner in der ORF-„Pressestunde“ mit dem Weg der zuletzt wieder schrittweisen Lockerung zwar einverstanden. Sollte der harte Lockdown davor aber nicht einen Rückgang auf 1000 tägliche Neuinfektionen nächste Woche bringen, müsse man die Feiertage nützen, „damit wir im Jänner nicht eine böse Überraschung haben“.