Teresa Stadlober ist mit Rang fünf am Sonntag beim Langlauf-Weltcup in Davos über 10 km Skating trotz der vergebenen Podestchance zufrieden gewesen. Seitenstechen in der zweiten Runde habe sie daran gehindert, das Letzte herauszuholen, ließ die Salzburgerin wissen. In Abwesenheit der starken Skandinavierinnen fehlten ihr 6,3 Sekunden auf die drittplatzierte Hailey Swirbul (USA) auf. Der Sieg ging an deren Landsfrau Rosie Brennan in 24:49,8 Minuten vor der Russin Julia Stupak.