Als Anthony Joshua seine vier WM-Titel durch ein K.o. erfolgreich verteidigt hatte, griff Tyson Fury daheim zum Telefon. Im Weihnachtspulli platzierte er sich vor ein paar Kerzen und begann konträr zur besinnlichen Atmosphäre zu lästern. „Anthony Joshua hat sich gerade live im Fernsehen in die Hosen gemacht. Er redet immer drumherum. Ich will den Kampf, ich will ihn als nächstes. Ich werde ihn in den ersten drei Runden ausknocken“, polterte Fury in einem Video auf Twitter.