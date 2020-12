Merkel: „Wir sind zum Handeln gezwungen“

Die Bundeskanzlerin betonte in der Pressekonferenz nach dem Gespräch zwischen Bund und Länder, welches nicht einmal eine Stunde gedauert hatte: „Wir sind zum Handeln gezwungen - und handeln jetzt auch." Angesichts der Weihnachtsfeiertage appellierte Merkel an die Deutschen, vor Familienfesten eine „Schutzwoche“ einzuhalten, in welcher die sozialen Kontakte möglichst auf ein Minimum eingeschränkt werden sollen.