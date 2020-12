Der Argentinier Lucas Zelarayan avancierte dabei im heimischen Mapfre Stadium vor 1.500 Zuschauern mit zwei Treffern und einer Torvorlage zum entscheidenden Spieler. Der 28-Jährige erzielte die Führung per Direktabnahme (25.), legte kurz darauf den Treffer von Derrick Etienne Jr. vor (31.) und besiegelte den Erfolg in der Schlussphase - mitten hinein in eine Druckphase von Seattle - mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (82.). „Dieser Kerl ist unglaublich“, äußerte sich Porter über Zelarayan begeistert.