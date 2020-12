Am Ende folgte der Umstieg in die Europa League. „Die Enttäuschung ist groß, doch wir haben alles probiert. Wir haben so stark gespielt und so stark gekämpft, ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Marsch. „Jetzt schauen wir vorwärts und sind bereit für einen großartigen Kampf.“ Der LASK sei „eine super Mannschaft, sie haben in dieser Saison großartig gespielt.“