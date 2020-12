Der WAC will sich die Feierlaune in der Liga nicht verderben lassen. Der Blick auf die Tabelle offenbart vor dem Heimspiel gegen die strauchelnde Austria Nachholbedarf. In der Europa League sensationell in der K.o.-Phase, liegen die Wolfsberger als Siebenter in der Meisterschaft hinter ihren Ansprüchen. Mit einem Sieg über die Wiener am Sonntag (14.30 Uhr) bliebe zumindest der Anschluss an die Top Sechs gewahrt. Für den WAC wäre es der erste Liga-Heimerfolg in dieser Saison. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.