Eine dreiköpfige US-Familie wollte sich per Flugzeug auf den Weg nach New Jersey machen, um dort die Familie zu besuchen. Der zweijährigen Tochter wollte Mama Eliz unbedingt auch den hell beleuchteten Christbaum vor dem Rockefeller Center im nahen New York zeigen. Daraus wurde nichts: Edeline wollte sich nicht „fügen“ und ihre Maske nicht aufbehalten - die Familie wurde kurzerhand wieder aus dem Flugzeug geworfen. Und das, obwohl die WHO eine Schutzmaske erst für Kinder ab sechs Jahren empfiehlt.