Beeindruckend ist die brandneue Ausstellung „Syd Mead – Future Cities“. Diese Schau zeigt eine Auswahl an Werken von Syd Mead, dem Visionär utopischer Filmwelten und futuristischer Designs, der Ende 2019 verstorben ist. Mead kreierte für legendäre Science-Fiction-Filme (Star Trek: Der Film, Tron, Blade Runner, Aliens – Die Rückkehr, Mission to Mars, Elysium) atemberaubende wie zukunftsweisende Welten, die bis heute Film-, Industrie- und Gamedesigner ebenso wie Architekten sowie Städteplaner nachhaltig beeinflussen. Die Ausstellung knüpft inhaltlich an die bereits im Juli eröffnete Ausstellung „Ungebautes Graz. Architektur für das 20. Jahrhundert“ an, die sich ebenfalls mit Ideen und Visionen auseinandersetzt, die nie verwirklicht wurden.