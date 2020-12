„Sie verlieren mehr“

„Sie verlieren natürlicherweise mehr als wir“, sagte er an die Briten gerichtet. Beide Seiten würden im Falle eines No Deals den Zugang zu wichtigen Datenbanken verlieren. London müsste beispielsweise auf das Schengener Informationssystem verzichten, in dem unter anderem Daten zu gesuchten Kriminellen abrufbar sind. Im Falle eines No Deals müsse ein Weg für die weitere Zusammenarbeit auf dem Feld der Polizei und Justiz gefunden werden.