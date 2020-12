Er steht dort, wo er immer schon sein wollte: In der Pole Position. Die Rede ist von Max Verstappen, der beim letzten Formel-1-Rennen der Saison in Abu-Dhabi nun alle Karten in der Hand hält. Hinter seinem RB 16 stehen die beiden Mercedes, Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Lando Norris mit McLaren startet noch aus der zweiten Reihe. Und auch der andere Red Bull, mit Alexander Albon, startet als Fünfter. Alles spricht also für einen Red-Bull-Tag und einen Sieg Verstappens. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie mittendrin im Geschehen und verpassen nichts.