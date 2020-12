Am 27. November erkundeten zwei bisher unbekannte Männer am späten Nachmittag zunächst die Geschäftsräumlichkeiten, schnappten sich eine Packung Chips und gingen dann zur Kassa. „Dort legte der Haupttäter seine Ware auf das Kassenband und bezahlte“, heißt es seitens der Polizei. Die Packung Chips wurde aber so platziert, dass dem Kassier der Blick auf eine der beiden aufgestellten Spendenbüchsen verstellt wurde. „Als der weitere Täter den Kassier ablenkte und dieser kurz seinen Blick von der Kassa abwandte, nahm der Haupttäter die Spendenbüchse an sich und verließ das Geschäft schlagartig“, erklärt die Exekutive. Durch den Trickdiebstahl erbeuteten die Täter Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.