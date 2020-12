Ein bisher unbekannter Täter betrat am Samstagabend um 19.15 Uhr mit einer schwarzen Pistole bewaffnet den Verkaufsraum einer Tankstelle in Leonding und forderte von der allein in der Tankstelle anwesenden 44-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter die Pistole vor der Frau repetierte, packte er diese am Arm und drängte sie vom Verkaufsraum zurück in den Kassenbereich, wo das Opfer zum Öffnen der Kassenlade genötigt wurde.