Die beiden Läufe am Montag sind für 10.00 und 13.00 Uhr angesetzt. Den ersten Courchevel-Riesentorlauf am Samstag hatte die italienische Sölden-Siegerin Marta Bassino gewonnen. Die Österreicherinnen zeigten sich mit drei Top-Ten-Plätzen bzw. fünf Rängen in den Top 15 gegenüber dem Saison-Auftakt stark verbessert.