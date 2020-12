„Hilf uns, Angelina! Wir brauchen Dich!“

Die Journalistin Masih Alinejad appellierte in einem Video an die echte Angelina Jolie, der Verurteilten „eine Stimme zu geben“, ihr zu helfen. „Ihre Mutter weint jeden Tag. Sie will ihre unschuldige Tochter aus dem Gefängnis befreien. Aber sie ist hilflos. Wir können ihr nicht helfen. Wir brauchen Dich, Angelina Jolie!“