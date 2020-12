Das Spitzenspiel der ICE Hockey League am Samstag ist erst im Penaltyschießen entschieden worden. Tabellenführer HCB Südtirol und die drittplatzierten Vienna Capitals gingen beim Stand von 2:2 in eine torlose Verlängerung, im Shootout hatten dann die Gäste aus Wien das bessere Ende für sich. Matchwinner für die Caps war Ty Loney mit insgesamt drei Treffern. Der VSV verlor trotz 2:0-Führung in Innsbruck noch 2:5, Graz unterlag Fehervar auswärts knapp mit 4:5.