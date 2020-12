Eigentlich hat man mit einem größeren Interesse gerechnet. Doch selbst wenn der Ansturm auf die Massentests bisher geringer ausgefallen ist als erwartet, wollten auch gestern, am zweiten Tag, viele Kärntner wissen, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Und schon nach etwa 15 Minuten wurde ihnen das Ergebnis via Handy mitgeteilt. In Landgemeinden scheint die Bereitschaft, sich testen zu lassen, größer zu sein als in den Städten, wo in den Geschäften mehr Andrang herrschte als an den Teststationen.