Ein 25-jähriger kosovarischer Staatsbürger wird beschuldigt, in der Zeit zwischen Juli 2020 und Oktober 2020 insgesamt 24 Einbrüche in Kellerabteile in Wartberg an der Krems, Leonding, Rohr im Ennstal, Sierning und Bad Hall verübt zu haben. Er stahl aus diesen vorwiegend Mountainbikes und E-Bikes im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Fahrräder verkaufte er vorwiegend auf Flohmärkten in Linz an unbekannte Personen. Zudem verursachte er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.