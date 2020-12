Raml bremst

„Als Gesundheitsstadtrat glaube ich, dass Impfen in Apotheken ein falsches gesundheitspolitisches Signal wäre“, sagt jedoch der Linzer Gesundheitsreferent Michael Raml (FPÖ): „Gerade in dieser Krise hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, klare Kompetenzen und Verantwortungsbereiche zuzuordnen. Das Zentrum der medizinischen Versorgung ist und bleibt dabei die Ärzteschaft.“ Ärztliche Tätigkeiten an andere Berufe zu übertragen, verunsichere die Patienten und schwäche das Gesundheitssystem insgesamt, warnt Raml.