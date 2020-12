Es ist eine dramatische Serie: Am 3., am 6. und nun zuletzt am Freitag, dem 11.…Dezember, musste die FF Luftenberg zu schweren Verkehrsunfällen auf der B…3 ausrücken. Der dritte Unfall belastet die Feuerwehrleute am meisten, denn eine junge Mutter aus dem Nachbarort Langenstein war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit ihrem VW Golf frontal gegen einen Lkw geprallt. Noch dazu ist ihr Lebensgefährte bei der FF Langenstein tätig.