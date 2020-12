Letzte Ruhestätte

Am Freitag wurde die dreifache Mutter und gläubige Katholikin in ihrer Heimatgemeinde zu Grabe getragen. „Vor zwei Wochen sind wir noch gemeinsam durch den Friedhof spaziert. Dort, wo sie damals stehen blieb, weil ihr der Platz so gefiel, liegt jetzt ihre letzte Ruhestätte“, sagt Wolfgang.