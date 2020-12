Ein 23-jährige fuhr am Samstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Traktor samt Rückewagen-Anhänger auf der Stadl-Pauraer Landesstraße 1315 aus Rüstorf kommend in Richtung Stadl-Paura. In der Ortschaft Mühlwang wollte er nach links in eine unbenannte Zufahrt einbiegen, als der 19-jährige Lenker eines nachfolgenden Pkw auf das Fahrzeuggespann auffuhr bzw. mit diesem kollidierte.