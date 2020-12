An den Wörthersee grenzt die Gemeinde auf einer Länge von etwa fünf Kilometer. Das größte und bekannteste Bad befindet sich in Saag zwischen Pörtschach und Velden. Dort werden die Gäste auch in einem Haubenlokal verwöhnt. Zusätzlich gibt es zwei frei zugängliche Bäder in Töschling.