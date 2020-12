„Es ist noch weniger, als ich vermutet hätte“, gibt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu. Er erinnert aber daran, dass Testungen nicht nur in der Stadthalle, in der Marxhalle und in der Messehalle stattgefunden haben. Hacker weiter: „Wir haben ja eine hohe Schlagzahl an gesundheitsbehördlichen Tests. Von 4. bis 11. Dezember haben wir alleine 60.300 Tests durchgeführt, ohne die Massentests. Auch in vielen großen Betrieben wird getestet, da kommen jeden Tag noch einmal Zehntausende Menschen dazu.“