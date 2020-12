Konzern-Strategie sorgt für Kritik

Die bestehenden Verteilzentren in Österreich sind übrigens keine wirklichen Warenlager - viel mehr werden die Pakete von den großen Logistikzentren in Deutschland, Italien oder auch in Tschechien hierher gebracht und anschließend von externen Lieferunternehmen weiter an die Kunden ausgeliefert. Eine Strategie, die in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik geriet - und auch, dass Amazon in Österreich einen Umsatz von knapp 800 Millionen Euro pro Jahr generiert, aber keine Steuern bezahlt, ist für viele heimische Unternehmer ein Schlag ins Gesicht.