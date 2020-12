Sie sind in der Per-Albin-Hansson Siedlung in Wien-Favoriten aufgewachsen. Ihre Mutter war Alleinerzieherin. Was hat Sie Ihnen mitgegeben?

Meine Mutter war 19, als ich zur Welt kam, und hat damals, in den Siebziger Jahren, gerade die Ausbildung zur Kindergärtnerin absolviert. Ich war schon ganz früh im Kindergarten in der Per-Albin-Hansson-Siedlung und musste immer so lange dort bleiben, wie meine Mutter gearbeitet hat. Was sie mir mitgegeben hat? Dass sie das mit aller Kraft durchgezogen hat und trotzdem immer eine fürsorgliche und liebende Mutter war, die mich nicht spüren ließ, dass sie überfordert sein könnte.