Kurze Verweildauer drückt Umsätze nach unten

„Gastronomie und Hotellerie fehlen dem Handel weiterhin sehr, insbesondere in den Wintertourismus-Regionen in Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in der Bundeshauptstadt Wien“, sagt Handelsverbandsprecher Rainer Will. In den Einkaufszentren drückt die kurze Verweildauer der Kunden die Umsätze nach unten. Durch den Lockdown light entgingen der Branche weiterhin 150 Millionen Euro pro Woche, rechnet der Handelsverband.