Mittagszeit an einem gewöhnlichen Wochentag in der Lebensmittelausgabe LEA in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt: Sonja Spevak (54) ist damit beschäftigt, für eine hilfesuchende Familie mit mehreren Kindern eine Nahrungsmittelfassung zusammenzustellen. Sie gibt Milch, Butter, Brot, frisches Fleisch, Gemüse und Obst in eine Kiste.