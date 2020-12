Im Detail geht es eigentlich nur um fünf Wörter, die sich im Paragraf 78 des Strafgesetzbuches finden: „oder ihm dazu Hilfe leistet“ – diese werden gestrichen. Das Gesetz besteht seit 1975, seit der großen Strafrechtsreform. Hubert Hinterhofer, Strafrechtsexperte an der Universität Salzburg, klärt auf: „In der Praxis bedeutet dies, dass die Beihilfe zum Selbstmord nicht mehr gerichtlich strafbar ist.“ Anders als das Verleiten zum Tod oder der Tod auf Verlangen, also eine aktive Sterbehilfe: Dies bleibt unter Strafe gestellt. Heißt: Ein Arzt darf weiterhin keine tödliche Dosis spritzen. Ein Mann darf seine Frau, selbst auf ihren Wunsch hin, nicht töten – sie muss es alleine tun. Darum spricht auch Hinterhofer von einem „Teil-Erfolg der Antragsteller“. Denn: Das Verlangen bleibt verboten. Nicht alle Sterbewilligen kommen daher zu dem Recht. Beispiel: Wer im Wachkoma ist, kann nicht um Sterbehilfe bitten. Dies betrifft auch bewegungsunfähige Menschen. Hinterhofer: „Die, die nicht in der Lage sind, die Handlung zu setzen, denen wird das Urteil nicht helfen.“ Wichtig ist die Letztentscheidung, betont der Jurist: „Es muss eine freiwillige und ernstliche Entscheidung des Betroffenen vorliegen.“ Denn einen allfälligen Missbrauch mit krimineller Natur müsse der Gesetzgeber hintanhalten.