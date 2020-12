Hürden gibt es nur im Kopf

Für Selfmade-Woman Hoschek ein Zeitpunkt, um zu reflektieren. Echte Hürden empfand sie keine im Zuge ihrer Turbo-Karriere, wie sie der „Krone“ sagte: „Das ist so, wenn man unternehmerisch tätig ist in Österreich. Man muss sich mit verschiedenen Gegebenheiten, die anders sind als in anderen Ländern, einfach abfinden.“ Dem, oftmals Wienern nachgesagten, Raunzen kann die Steirerin nichts abgewinnen: „Man hat die Entscheidung getroffen, dann braucht man auch nachher nicht herumjammern. Meiner Meinung nach gibt es Hürden immer nur im Kopf, und ich gehöre Gott sei Dank zu den Leuten, die das ganz schnell überwinden können.“