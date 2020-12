Wer künftig die Frauenhäuser im Land leitet, ist für die Öffentlichkeit noch Verschlusssache – es gilt eine zehntägige Stillhaltefrist, in der noch Einsprüche möglich sind. Auch die aktuellen Leiterinnen der Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Hallein wissen noch nichts über das Schicksal ihrer Einrichtungen. Der Förderungsvertrag mit dem Land Salzburg läuft im Juni 2021 aus, die meisten der insgesamt 30 Mitarbeiterinnen wurden daher schon zur Kündigung angemeldet.