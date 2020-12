Postamt ist bi zum 6. Jänner noch geöffnet

Valentina (9) berichtet davon, dass sie ihren Opa so gerne in den Arm nehmen und ihm „Ich hab dich lieb“ sagen möchte: „Das will ich am allermeisten.“ Melvin setzt große Hoffnungen auf das Christkind: „Bitte versuche das Corona von der Welt zu pusten.“ Bis zum 6. Jänner ist das Postamt Christkindl noch geöffnet.