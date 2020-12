Simon Eder hat am Samstag als Achter der Verfolgung von Hochfilzen den ersten Top-Ten-Platz der österreichischen Biathlon-Männer in dieser Saison geholt. Die ÖSV-Frauenstaffel landete in Tirol an der sechsten Stelle. Über Siege jubelten der Franzose Quentin Fillon Maillet sowie die Norwegerinnen. Am Sonntag folgen zum Abschluss des ersten von zwei Hochfilzen-Wochenenden weitere zwei Rennen.