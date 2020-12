Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sucht ein ehemaliger US-Soldat, der in Italien 1944 gegen die nationalsozialistischen Truppen gekämpft hatte, drei Kinder von damals, die er in einem Haus am Apennin in Norditalien fotografiert hatte. „Ich würde gern wissen, ob diese drei Kinder noch leben“, betonte der 96-jährige Martin Adler aus New York. Er hofft auf ein Weihnachtsmärchen.