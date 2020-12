In Japan sind erstmals mehr als 3000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet worden. 3041 neue Fälle wurden eingemeldet, davon betrafen allein 621 die Hauptstadt Tokio. In Japan ist es bisher noch nicht zu vergleichbaren Ausbrüchen der Seuche wie in den USA oder einigen europäischen Ländern gekommen - auch, wenn die Ansteckungen vor allem in den nördlichen Landesteilen steigen. In Russland und Deutschland wurden ebenfalls mehr Infektionen verzeichnet.