Kardinal Schönborn nennt gegenüber der „Krone“ ein klares Beispiel: „Wenn jemand von der Brücke springen will, wird man versuchen, ihn davon abzuhalten. Soll es jetzt erlaubt sein, ihm den letzten Schubs zu geben? Und dass alle das gut finden?“ Selbstmord sei eine tiefe Wunde für Familie und Freunde, auch im Alter. „Es gibt unerträgliche Situationen, in denen Schwerkranke sich den Tod wünschen. Ich habe solche Kranke erlebt“, so der Kardinal: „Die wirklich menschliche Antwort aber ist Nähe, Schmerzlinderung, Zuwendung.“