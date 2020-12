Auch Öffis sollen profitieren

Die damit verbundenen Nachteile für Frauen und Mädchen widersprechen dem Gleichstellungsgrundsatz. Aus diesem Grund beinhaltet das „Gleichstellungspaket 2020-2023 - Gleichstellung von Frauen und Männern in Tirol“, das insgesamt rund 6,7 Millionen Euro umfasst, auch eine Förderung in der Höhe von insgesamt 300.000 Euro für Gemeinden, um sie bei der Erhöhung der sozialen Sicherheit und Einsehbarkeit der Haltestellen und Unterführungen durch eine ausreichende Beleuchtung zu unterstützen. „Weil sich unzureichende Beleuchtung negativ auf das Sicherheitsgefühl auswirkt, sinkt auch die Bereitschaft, öffentliche Verkehrsmittel in den Abendstunden oder nachts zu nutzen. Dieses Problem kann mit hell beleuchteten Haltestellen entschärft werden. Gleichzeitig wird auch die Erkennbarkeit der Haltestelle verbessert und das Risiko von Sachbeschädigung reduziert“, sieht LHStv. Felipe mehrere Vorteile in dieser Investition.