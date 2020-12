Ein 65-Jähriger wurde in Bremen bei einem Polizeieinsatz am Freitagabend durch Schüsse eines Beamten verletzt. Zuvor habe der Mann einen 22-Jährigen auf der Straße mit einem Messer bedroht. Zeugen verständigten die Polizei. Beamte in Zivil und Uniform forderten den Mann mehrfach dazu auf, seine Waffe abzulegen. Als er plötzlich mit dem Messer in der Hand auf einen der Polizisten zugerannt sei, sei der Schuss abgegeben worden.