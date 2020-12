Trotz zahlreicher Initiativen der heimischen Wirtschaft - wie etwa Kaufhaus Österreich - nehmen die (Weihnachts-)einkäufe im Internet bei Amazon & Co. stark zu. 32 Prozent der Menschen besorgen hierzulande ihre Präsente ausschließlich übers Internet, rund elf Prozent mehr als 2017. Weitere 25 Prozent kaufen online als auch in Geschäften ein - was zusammen 57 Prozent ausmacht, die sich für die Geschenke ganz oder teilweise des Internets bedienen.