Zwei Raubüberfälle auf Geschäfte in Wien sind geklärt. Ein 44-Jähriger war ursprünglich wegen Suchtmitteldelikten in Niederösterreich festgenommen worden, im Rahmen der Ermittlungen wurden ihm dann auch die beiden illegalen Aktionen zugeordnet. Seitens der Polizei wurde am Samstag vermutet, dass weitere Coups auf die Kappe des serbischen Staatsbürgers gehen könnten. Der Mann ist zu den Vorwürfen nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.