Bereits am Vormittag konnten die Beamten einen angetrunkenen Salzburger (53) aus dem Verkehr ziehen: 0,7 Promille hatte er laut Alko-Test intus. Restalkohol vom Vorabend meinte der Lenker, weiterfahren durfte er aber nicht mehr. Ein 50-Jähriger musste seinen Führerschein gleich vor Ort abgeben: Mit rund 0,9 Promille war der Mann unterwegs. Noch vor der Kontrollstelle in der Morzger Straße hatte der Mann gewendet, Polizisten fuhren ihm nach und hielten ihn beim Schloss Hellbrunn an. In den späten Abendstunden hielt die Polizei noch einen Salzburger (33) an, der mit seinem Wagen immer wieder in die Gegenfahrbahn kam. Laut Polizei hatte er sein Handy benutzt und hatte auch 0,7 Promille intus. Seinen Schein hatte er nicht mit. Und die Beamten beschimpfte er auch noch.