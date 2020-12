Mindestens sechs Personen sind am Freitag am Rande einer Kundgebung gegen die Internierung von Immigranten in New York verletzt worden, als plötzlich ein dunkler BMW beschleunigte und in eine kleinere Menschenmenge raste. Wenig später konnte die Lenkerin von der Polizei gestoppt werden. Die 52-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin wurden verhört. Dem Vernehmen nach dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben.